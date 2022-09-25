توب 5: إيران تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج.. وتفاصيل رحلة الفرار من تعبئة بوتين

2022/09/25 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استدعاء إيران سفيري بريطانيا والنرويج للاحتجاج، ودبلوماسي عراقي يثير غضبًا واسعًا بعد مشاهدته مباراة كرة قدم في الجمعية العامة، واتفاق شراكة بين الإمارات وألمانيا في مجال أمن الطاقة، وتفاصيل رحلة الفرار من تعبئة بوتين، ورونالدو "المحارب" يثير تفاعلا على تويتر بعد إكماله مباراة رغم الإصابة المروعة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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