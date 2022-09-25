2022/09/25 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، توقيف شخصين على خلفية فيدو أظهر شخصا وهو يستخدم العملة الوطنية بطريقة اعتبرت مسيئة

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