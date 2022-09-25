2022/09/25 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معلمو نينوى يعجبون بطريقة تجويد يونس القرآن الكريم الكروان يعشق القدود الحلبية ويتأثّر بأصالتها الموصل -هدير الجبوري عامر يونس الفنان الموصلي المعروف ولد عام 1954 في الفاروق أيمن الموصل ، هذا الشارع الذي انجب خيرة الموسيقيين والادباء والشعراء ومنهم الموسيقار المتصوف بشار عثمان الموصلي وعازفو العود الكبار جميل بشير ومنير بشير وخالد محمد علي والموسيقار […]

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