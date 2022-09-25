2022/09/25 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة لويز فليتشر ميناج تتعاون مع بلو { لوس انجلوس – وكالات – طرحت نجمة الهيب هوب نيكي منياج أغنيتها الجديدة التي تعاونت فيها مع بلو فاندروس واسمه الحقيقي جيريمي بيدل بعنوان (حب على الطريق)على يوتيوب والمنصات الرقمية.وشاركت ميناج الكليب في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقته بتعليق تضمن بعض كلمات الأغنية وعبرت عن […]

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