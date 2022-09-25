الميناء يحذر اتحاد الكرة ويهدد باللجوء إلى القضاء

2022/09/25 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر نادي الميناء الرياضي، اتحاد الكرة العراقي من التلاعب بقراراته، مؤكداً أن الامين العام للاتحاد محمد فرحان، يحاول إبعاد السفانة عن الدوري الممتاز.

وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الميناء، يحذر من التلاعب بالقرارات التي تصدر من الاتحاد العراقي لكرة القدم”.

وأضاف “حسب المعلومات التي تردنا ومن مصادرنا الخاصة، فإن الامين العام محمد فرحان، يعمل على ابعاد نادي الميناء و نادي امانة بغداد من كل الحقوق وورش العمل الخاصة بالدوري الممتاز مستغلاً منصبه في الاتحاد بدون العودة للمجلس التنفيذي”.

وتابع أن “ادارة النادي جمعت كل الوثائق والتصريحات للحفاظ على حقوق النادي وانها بطريقها للتوجه الى المحاكم المحلية والدولية لاسترداد حقها وحق جماهيرها على ضوء ما حدث من تلاعب وادخال اندية غير مرخصة للمسابقة بقرار من الامين العام”.

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