2022/09/25 | 22:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الأحد 09/25/2022، عن وجود...

ظهرت المقالة الخدمة الاتحادي: نهاية العام الحالي سيتم رفع توصيات لتعديل الرواتب والأجور أولاً على المسلة.

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