رونالدو يوجه رسالة لجماهير منتخب البرتغال

2022/09/25 | 22:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الاحد 09/25/2022 رسالة إلى جمهور منتخب...

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