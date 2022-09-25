قادة الإطار يبحثون في منزل الحكيم المضي نحو تشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان

2022/09/25 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عقد قادة الإطار التنسقي، اليوم الأحد، في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم اجتماعا لبحث عملية المضي نحو تشكيل الحكومة المقبلة وتفعيل عمل البرلمان.وعلمت إيرث نيوز، من مصدر مطلع، أن “قادة الاطار التنسيقي عقدوا اجتماعا في منزل الحكيم لمناقشة آخر التطورات وبحث عملية المضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة وعودة جلسات مجلس […]

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