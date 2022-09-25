كيف تعمل خدمة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي وكم سعر اشتراكها؟

2022/09/25 | 22:18 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعتمد استقبال خدمة ”ستارلينك“ على حصول المستخدم على منصة استقبال يتم تثبيتها في مكان مفتوح فوق سطح المنزل، ومن خلال تطبيق للهاتف الذكي يمكن للمستخدم ضبط اتجاه تثبيت وتوجيه منصة الاستقبال ناحية السماء.

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