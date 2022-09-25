الآن .. اجتماع لزعماء الإطار بشأن التحالف الجديد وإجراءات عقد جلسة البرلمان

2022/09/25 | 22:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبحث إجراءات إعلان تحالف سياسي.

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