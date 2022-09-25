شاهد بالفيديو.. تذبذب في اسعار النفط العالمية ومخاوف من تاثيرها على اقتصاد العراق

2022/09/25 | 22:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: akeCSsC-N78

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