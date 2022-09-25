الحشد يطيح بإرهابي غربي بغداد

2022/09/25 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، الإطاحة بـإرهابي غربي بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/ان “قوة من الحشد تعتقل مطلوبا وفق المادة 4 ارهاب تمكنت قوة من استخبارات الفوج الثاني […]

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