الاتحاد الاوروبي: الاستخدام “غير المتكافىء” للقوة ضد المتظاهرين في ايران “مرفوض”

2022/09/25 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رأى الاتحاد الأوروبي ،اليوم الأحد، أن الاستخدام “غير المتكافئ والمعمم” للقوة في حق المتظاهرين في إيران “مرفوض وغير مبرر” على خلفية احتجاجات متواصلة منذ تسعة أيام على وفاة شابة كانت موقوفة لدى […]

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