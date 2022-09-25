شاهد.. مسيرات مئات الآلاف من مؤيدي حكومة إيران للتنديد باضطرابات وفاة مهسا أميني

2022/09/25 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن مئات الآلاف من الإيرانيين (الموالين للحكومة) نظموا مسيرات في العديد من المدن الإيرانية، الأحد، للتنديد بالاضطرابات الأخيرة التي اندلعت في عدة مدن إيرانية بسبب موت مهسا أميني التي تبلغ من العمر 22 عامًا.

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