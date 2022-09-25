أذربيجان تكتسح كازاخستان في دوري الأمم الأوروبية

2022/09/25 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

حقق منتخب أذربيجان فوزا شرفيا على كازاخستان (3-0)، اليوم الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الثالثة، ضمن القسم الثالث من مرحلة المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

وشهدت أيضا ذات الجولة تعادل سلوفاكيا 1/1 مع ضيفتها بيلاروسيا.

ورغم الخسارة، بقي منتخب كازاخستان، الذي ضمن صعوده للقسم الثاني من البطولة منذ الجولة الماضية، في صدارة جدول ترتيب المجموعة، برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب أذربيجان.

في المقابل، ظل منتخب سلوفاكيا في المركز الثالث، برصيد 7 نقاط، بينما ظل منتخب بيلاروسيا قابعا في مؤخرة الترتيب، برصيد 3 نقاط، علما بأنه تأكد هبوطه للقسم الرابع منذ الجولة الماضية.

ولعب منتخب كازاخستان بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه نور الي أليب في الدقيقة 35، لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل منتخب أذربيجان النقص العددي في صفوف منافسه.

وجاء الهدف الأول لأذربيجان عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ألكسندر ماروشكين، لاعب كازاخستان، الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 66، بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف فيليب أوزوبيتش وأناتولي نوربيف الهدفين الثاني والثالث لمنتخب أذربيجان، في الدقيقتين 74 و90 على الترتيب.

وفي اللقاء الآخر، بادر منتخب بيلاروسيا بالتسجيل عن طريق إيفان باكهر، في الدقيقة 45، لكن آدام زريلاك أدرك التعادل لمصلحة سلوفاكيا، في الدقيقة 65.

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