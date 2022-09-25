2022/09/25 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن جماعة مسلحة نفذت عملية تسليب استخدموا فيها السلاح على صاحب صيرفة ومنفذ صرف رواتب وسط الديوانية.

وقال المواطن ( ع.



س) الذي يعمل في صيرفة ومنفذ النسر لصرف الرواتب الكائن في منطقة العروبة وسط محافظة الديوانية أنه "تعرض في ساعات متأخرة من ليلة السبت لعملية سطو مسلح أثناء رجوعه لمنزله تم على اثرها إصابته بطلق ناري وكدمات وجروح متفاوته".

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) إن "المهاجمين كانوا يستقلون عجلة نوع (بارس) صفراء اللون بدون لوحات تابعوا المواطن ( ع.



س) أثناء خروجه من المنفذ الواقع في منطقة العروبة الأولى وحتى ذهابه لمنزله الواقع في حي الصدر الأول وبعد وصوله ولحظة نزوله من السيارة هاجموه واطلقوا النار عليه وسرقوا مبلغ (60) مليون دينار عراقي ولاذوا بالفرار".

هذا وشهدت محافظة الديوانية خلال الاشهر الثلاث الماضية توترات امنية وعمليات سطو مسلح على محال تجارية وسط المحافظة مما اثار الرعب والقلق في الاوساط الديوانية تخوفاً من خروج الوضع الامني عن السيطرة.

يذكر انه شرط الديوانية اعتقلت في وقت سابق من هذا الشهر عدد من المطلوبين وفق المادة (4) ارهاب متهمين بعلميات اغتيال ومحاولات اغتيال وجرائم مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سطو مسلح على صيرفة يسفر عن اصابة شخص وسرقة 60 مليون دينار في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سطو مسلح على صيرفة يسفر عن اصابة شخص وسرقة 60 مليون دينار في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).