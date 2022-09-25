2022/09/25 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، أستمرار خطر تنظيم داعش على امن العراق، مبينة ان العمليات النوعية للاستخبارات قضت على مجاميع داعشية خطير عبر سلاح الجو العراقي.

وقال المتحدث الرسمي بأسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لـ(بغداد اليوم ) إن "داعش يحاول بين فترة واخرى الظهور بعد التخفي بالصحراء والوديان للقيام بعمليات هنا وهناك لإثبات تواجدهم ورفع معنويات عناصره المنهارة لكن قواتنا وجهت لهم ضربات عديدة في الوديان والصحراء".

وبين أننا "قمنا بعمليات كبيرة ضد التنظيم قصمنا فيها ظهره وتمكنا من قتل اغلب قياداته ان لم نقتلهم جميعا".

واشاد الخفاجي: "بجهود وكالة التحقيقات والاستخبارات التابعة للداخلية إضافة الى وكالة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات".

وأكد أن "هذه الاجهزة تقوم بعمليات نوعية لضرب عناصر التنظيم من خلال سلاح الجو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة: العمليات النوعية قضت على خلايا داعشية خطيرة عبر سلاح الجو -عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة: العمليات النوعية قضت على خلايا داعشية خطيرة عبر سلاح الجو -عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).