لحياة أفضل.. أبتعد عن خمسة أطعمة فوراً وهذه بدائلها

2022/09/25 | 22:53 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤكد خبراء التغذية، أنه من الأفضل لأجسادنا أن نتوقف تماما عن تناول بعض أسوأ الأطعمة السريعة غير الصحية، خاصة تلك المليئة بالسكر وتحتوي على نسبة عالية من الدهون، ولا تقدم أية فوائد صحية.

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