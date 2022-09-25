2022/09/25 | 23:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5SyXoGpDd7o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم القصاب ـ رئيس مركز المورد للدراسات | الكشف عن بنود الاتفاق السياسي لـ ائتلاف إدارة الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم القصاب ـ رئيس مركز المورد للدراسات | الكشف عن بنود الاتفاق السياسي لـ ائتلاف إدارة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).