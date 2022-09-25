2022/09/25 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: العراق حرص في الحقبة الديمقراطية على تطوير النظام التعليمي وتعزيزه في البلاد

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