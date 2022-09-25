الإطار: السوداني كسر الجمود السياسي ونجح في ايصال هذه الرسالة

2022/09/25 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اشاد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، بنجاح مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني باجتماعه مع القوى النيابية والفعاليات الاجتماعية، مبينا ان السوداني اوصل رسالة مهمة بعد الجمود السياسي.

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محمد شياع السوداني مرشح الاطار التنسيقي لقيادة الحكومة المقبلة وهذا الامر حسم ولاتراجع عنه"، لافتا الى ان "ثلاثة اسباب تقف خلف اجتماعه مع العشرات النواب، ابرزها كسر الجمود السياسي واعطاء رسالة مهمة بعد اسابيع من شلل عقد اي نشاط داخل المجلس بالاضافة الى انه يمنح فرصة امام بيان برنامجه الحكومي الذي سيركز على 6 ملفات هامة ابرزها الاقتصادي والامني".

واضاف، ان "استعدادات اجتماع السوداني في مجلس النواب بدء انطلقت قبل اسبوعين من الان وهو يمثل فرصة مهمة من اجل التاكيد على اهمية عقد جلسات المجلس وهذا ما اشارته له مداخلات اغلب النواب في حديثهم مع السوداني".

واشار الى ان "الاجتماعات ستكرر ونتوقع مشاركة اكبر من نواب قوى وتيارات اخرى"، مبينا انه "لم تكن هناك اي اعتراضات حيال ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء والجميع موحد حيال ضرورة انهاء الانسداد السياسي والاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة".

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