2022/09/25 | 23:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة، الاحد 09/25/2022، أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس...

ظهرت المقالة الكاظمي: العراق حقق مجانية التعليم وخلال جائحة كورونا سعى الى تعزيز أدواته أولاً على المسلة.

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