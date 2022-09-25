2022/09/25 | 23:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف مصادر خاصة لـ المسلة، الاحد 09/25/2022، عن توقيع وثيقة الاتفاق...

ظهرت المقالة مصادر تؤكد التوقيع على ائتلاف إدارة الدولة رغم نفي مكتب العامري المؤتمر الصحافي للإعلان عنه أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر تؤكد التوقيع على ائتلاف إدارة الدولة رغم نفي مكتب العامري المؤتمر الصحافي للإعلان عنه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر تؤكد التوقيع على ائتلاف إدارة الدولة رغم نفي مكتب العامري المؤتمر الصحافي للإعلان عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).