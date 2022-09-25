2022/09/25 | 23:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QED98c3DhZs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفلوجة.. سوق خيري لمرضى السرطان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفلوجة.. سوق خيري لمرضى السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).