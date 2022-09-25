مسلحون يقتلون شخصاً اثناء محاولة تسليبه في بغداد

2022/09/25 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل شخص اثناء محاولة مسلحين تسليبه شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على محاولة تسليب شخص دراجته ضمن منطقة سبع قصور وقاومهم مما دفع بالمسلحين بفتح نيران اسلحتهم نحوه".

وأضاف المصدر أن "هذا الامر اسفر عن مقتل الشخص فيما لاذ المسلحون بالفرار بعد عدم تمكنهم من سرقة الدراجة".

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