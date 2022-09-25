بالفيديو.. تعزيزات من الكتل الكونكريتية تصل الى الخضراء

2022/09/25 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن وصول تعزيزات من الكتل الكونكريتية قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ومن المقرر أن تشهد بغداد يوم السبت المقبل (1 تشرين الأول) تظاهرات في مناطق عدة.

للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..

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