2022/09/25 | 23:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: أوامر بضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة في محيط المنطقة الخضراء وتطهير المناطق من "المشاغبين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/25 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: أوامر بضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة في محيط المنطقة الخضراء وتطهير المناطق من "المشاغبين") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: أوامر بضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة في محيط المنطقة الخضراء وتطهير المناطق من "المشاغبين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).