2022/09/25 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي التي ألقاها خلال قمة تحويل التعليم والتي عُقدت بالتوازي مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ(77)*: 🔵 يسعدني أنْ أحييكم باسم جمهورية العراق، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يدعو العالم إلى مساعدة العراق في تنفيذ برنامج “تحويل التعليم” المركز الخبري الوطني.

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