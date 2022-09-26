"تعبئة في القبور".. استمع إلى ما أرسلته أوكرانيا للجنود الروس على حدودها

2022/09/25 | 23:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم أوكرانيا بإرسال رسائل نصية للجنود الذين يتم استدعاؤهم للخطة التي رسمها بوتين، لإرسال 300 ألف مواطن روسي لحربه في أوكرانيا.وفي تقرير بن ويدمان من CNN حول كيف يحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دفع الجنود الروس للاستسلام.

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