الكويت.. أنباء عن

2022/09/25 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عدد من المسؤولين البارزين في الكويت، ممن ساهموا في إعادة تأسيس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استقالتهم، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين "مباشرة" على القضية.

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