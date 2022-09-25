أول إحصائية عن نسبة الكرد في العراق والبارزاني: الأخوة الكردية العربية أقوى من خلافات السياسيين

2022/09/25 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوسرت‭:‬كركوك‭ ‬أثبتت‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬كردستانيتها ‭ ‬بغداد‭ -‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬التخطيط‭ ‬العراقية،‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬يشكلون‭ ‬نسبة‭ ‬14‭%‬‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬ وهي‭ ‬اول‭ ‬إجابة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تصدرها‭ ‬وزارة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬لعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬نرمين‭ ‬معروف،‭ ‬بشأن‭ ‬العدد‭ ‬المخمن‭ […]

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