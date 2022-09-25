2022/09/25 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإمارات تتفق مع ألمانيا على تزويدها بالغاز المسال والديزل ابوظبي – الزمان توصّلت ألمانيا الساعية لتنويع مصادرها من الطاقة إلى اتفاقية مهمة مع الإمارات الغنية بالنفط والغاز الأحد، تنص على تزويد البلد الخليجي الدولة الاوروبية بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023، وذلك خلال زيارة للمستشار اولاف شولتس إلى أبوظبي. وشهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن زايد وشولتس.. اتفاق نوعي في توريد الطاقة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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