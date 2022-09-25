محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬وشولتس‭..‬ اتفاق‭ ‬نوعي‭ ‬في‭ ‬توريد‭ ‬الطاقة‭ ‬

2022/09/25 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬تزويدها‭ ‬بالغاز‭ ‬المسال‭ ‬والديزل ابوظبي‭ – ‬الزمان‭ ‬ توصّلت‭ ‬ألمانيا‭ ‬الساعية‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادرها‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬مهمة‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬والغاز‭ ‬الأحد،‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬البلد‭ ‬الخليجي‭ ‬الدولة‭ ‬الاوروبية‭ ‬بالغاز‭ ‬المسال‭ ‬والديزل‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬و2023،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬للمستشار‭ ‬اولاف‭ ‬شولتس‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي‭.‬ وشهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ […]

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