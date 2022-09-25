ايران تتهم بريطانيا والنروج بالتدخل في شؤونها ورئيسي يوصي بالحزم مع المتظاهرين

2022/09/25 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ – ‬طهر‭ ‬ان‭ – ‬لندن‭ ‬ دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬سلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬‮«‬بحزم‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بعد‭ ‬تسعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬شابة‭ ‬أثناء‭ ‬توقيفها‭ ‬لدى‭ ‬الشرطة‭ ‬قُتل‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شخصا‭.‬ ونُظمت‭ ‬تظاهرات‭ ‬دعما‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬كندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتشيلي‭ ‬وفرنسا‭ […]

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