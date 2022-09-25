هولندا وكرواتيا إلى نصف النهائي دوري الأمم الأوروبية

2022/09/25 | 23:58 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ المنتخب الهولندي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بفوزه على ضيفه البلجيكي بهدف نظيف مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.

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