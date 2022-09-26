ائتلاف ادارة الدولة ينبثق بعد توقيع الأطراف المشاركة عليه

2022/09/26 | 00:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: وقعت أطراف سياسية عراقية، شيعية وسنية وكردية في 2022-09-25 على ائتلاف...

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