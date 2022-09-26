اوامر من الكاظمي لتحويل محيط الخضراء الى “مناطق منزوعة السلاح”

2022/09/26 | 00:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت السلطات الأمنية العليا، مساء الأحد، أوامر بضبط الأسلحة الخفيفة والثقيلة في المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد وتطهيرها من “المشاغبين”، والخارجين عن القانون، على حد تعبيرهم.

وقال مصدر أمني، في حديث صحفي، أنّ الجهات الأمنية العليا “أصدرت توجيهات للقوات الأمنية بالقيام بعمليات تفتيش واسعة على الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء مثل الجادرية الكرادة وكمب سارة والبتاويين وصولاً الى الزعفرانية”.

وأضاف، أنّ “التوجيهات تضمنت ايضاً تطهير هذه المناطق من المشاغبين والمسلحين الخارجين عن القانون وجعلها آمنة وخالية من اي اكداس اسلحة وعجلات اسلحة وفرض سلطة القانون فيها”.

وأشار إلى أنّ “الاجهزة الاستخبارية تلقت اوامر بمعرفة النوايا المستقبلية للاطراف المتنازعة سياسياً على ضوء المواقف وردود الافعال ووضع المعالجات لها ومنع ما يؤثر على أمن الشارع”.

وخلال الشهر الجاري، نُفذت 3 ممارسات أمنية في الكرخ والرصافة بـ”هدف التدريب”.

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