الاعلان عن اتفاق نهائي لتشكيل تحالف

2022/09/26 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن القيادي البارز في تيار الحكمة فادي الشمري، الاحد، عن توافق القوى السياسية على تشكيل تحالف ادارة الدولة برئاسة الاطار التنسيقي، مبينا ان الاتفاق النهائي جرى قبل قليل.

وقال الشمري في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) ان "الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف ادارة الدولة بين الاطار التنسيقي والحزبين الكرديين وتحالف العزم وتحالف السيادة و بابليون وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي.

وتابع انه "على امل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".

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