اوامر عاجلة من الكاظمي لتحويل محيط الخضراء لمناطق منزوعة السلاح مع قرب حلول تشرين

2022/09/26 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني مطلع، الاحد، بصدور اوامر عليا من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بانهاء وجود اي عناصر خارجة عن القانون او اسلحة متوسطة وثقيلة في مناطق الكرادة والزعفرانية وكمب سارة لمنع اي تهديد مباشر على المنطقة الخضراء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الاوامر صدرت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بانهاء وجود اي شخص مخالف للقانون في مناطق الجادرية الكرادة وكمب سارة والبتاويين وصولاً الى الزعفرانية".

واضاف ان "التعليمات شملت نزع السلاح المتوسط والثقيل ومنع وصول اي عجلة عسكرية غير مرخص بها الى تلك المناطق "، مبينا ان "القوات الامنية تخشى من النوايا لاستغلال النزاع السياسي وتحويله الى صراع مسلح بذريعة انطلاق تظاهرات تشرين المرتقبة لاحياء ذكرى الاحتجاجات عام 2019".

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