رغم المفاوضات.. الديمقراطي يجدد تمسكه بريبر احمد نحو قصر السلام

2022/09/26 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد ج

جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، تمسكه بمرشحه ريبر احمد لمنصب رئيس الجمهورية، مبينا ان العقدة لازالت باقناع الصدر في تشكيل الحكومة.

وقال عضو الحزب الديمقراطي دلشاد شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الديمقراطي لازال متمسكا بريبر احمد لمنصب رئيس الجمهورية ولم يسحب ترشيحه".

واضاف ان "هناك تقدم في المفاوضات مع الاتحاد حول منصب الرئيس"، مشيرا الى ان "ملف رئاسه الجمهورية لم يكن معطلا لتشكيل الحكومة وانما العقد في اقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تشكيل الحكومة".

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