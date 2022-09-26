التيار يرد على اعلان التحالف الجديد: لن يتحول الاطار لمحرك لإدارة الدولة

2022/09/26 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رد التيار الصدري عبر القيادي البارز فيه غالب العميري، على اعلان الاطار التنسيقي التوافق لتشكيل تحالف ادارة الدولة، مبينا ان الاطار لن يتحول لمحرك لإدارة البلاد.

وقال العميري في تغريدة على تويتر تابعتها (بغداد اليوم) "يبقى الاطار اطارا ومن المستحيل ان يصبح محركا"

وكان القيادي البارز في تيار الحكمة فادي الشمري قد اعلن، عن توافق القوى السياسية على تشكيل تحالف ادارة الدولة برئاسة الاطار التنسيقي، مبينا ان الاتفاق النهائي جرى قبل قليل.

وقال الشمري في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) ان "الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف ادارة الدولة بين الاطار التنسيقي والحزبين الكرديين وتحالف العزم وتحالف السيادة و بابليون وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي.

وتابع انه "على امل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".

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