دوري الأمم.. هولندا تفوز على بلجيكا وكرواتيا تطيح بالنمسا

2022/09/26 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حازت هولندا على صدارة مجموعتها في دوري الأمم على حساب بلجيكا، الأحد، في حين بلغت كرواتيا قبل نهائي دوري الأمم بالفوز على النمسا.

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