2022/09/26 | 01:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أقدم مسلحون، اليوم الاحد، على سرقة عجلة عسكرية تابعة لمنتسب في الحشد الشعبي غربي العاصمة بغداد.وعلمت إيرث نيوز من مصدر أمني، أن “مسلحين مجهولين يستقلون عجلة تك تك، اقتحموا مساء الأحد منزل منتسب بالحشد الشعبي لواء 44، وقاموا بحجز افراد عائلته داخل احدى غرف المنزل”.وأضاف، أن “المسلحين تمكنوا تحت تهديد […]

ظهرت المقالة احتجزوا عائلته..



مسلحون يسرقون عجلة عسكرية لمنتسب في الحشد غربي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجزوا عائلته.. مسلحون يسرقون عجلة عسكرية لمنتسب في الحشد غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجزوا عائلته.. مسلحون يسرقون عجلة عسكرية لمنتسب في الحشد غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).