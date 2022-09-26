"الهاتف الأحمر يعمل".. البيت الأبيض: أوضحنا لروسيا بالتفصيل عواقب استخدام السلاح النووي

2022/09/26 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك سوليفان، الأحد أن واشنطن تظل متواصلة مع موسكو، وأن الإدارة الأميركية أوضحت "بالتفصيل" ما وصفه بـ "العواقب الكارثية" إن قررت روسيا توظيف الأسلحة النووية في أوكرانيا.

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