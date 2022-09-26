الجفاف يهدد القطاع الزراعي في العراق

2022/09/26 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الإجراءات ت الحكومية للتخفيف من شدة التصحر وآثاره؟

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