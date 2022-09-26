ضجة تثيرها تنبؤات نوستراداموس قبل 450 سنة وموعد وفاة الملكة إليزابيث

2022/09/26 | 06:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات ومقاطع مما كتبه عالم الفلك الفرنسي، نوستراداموس وما تنبأ به في عدد من المواضيع منها موعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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