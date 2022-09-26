نموذج لمسكن الظواهري.. جولة في متحف وكالة الاستخبارات المركزية

2022/09/26 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت المخابرات المركزية الأميركية متحفها – غير المفتوح للعامة – الذي يحتوي قطعا من عمليات سرية كشف بعضها وما يزال الكثير من تفاصيل بعضها الآخر مخفيا عن الجمهور، كما تقول صحيفة واشنطن بوست، من بينها نموذج مجمع أيمن الظواهري في كابل الذي استخدم قبل أسابيع لتخطيط الضربة التي قتلت زعيم القاعدة.

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