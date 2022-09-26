رغم تثبيت الفائدة.. مؤشر البورصة المصرية يتراجع بنسبة 0.38% بأولى جلسات الأسبوع

2022/09/26 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.38% فاقدًا 38 نقطة ليغلق عند مستوى 9895 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 129 مليون جنيه (6.6 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 687.3 مليار جنيه (35.2 مليار دولار)

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