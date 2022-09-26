عشرات آلاف اليهود يصلون الى أومان الأوكرانية للاحتفال برأس السنة اليهودية

2022/09/26 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد عشرات الآلاف من اليهود الحسيديم في مدينة أومان الأوكرانية، وفق مسؤولين، على الرغم من طلب السلطات منهم تجاوز الزيارة الدينية السنوية للمدينة هذا العام بسبب الحرب.

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