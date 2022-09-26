2022/09/26 | 08:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالمسيل للدموع.. تفريق تظاهرة عند السفارة الإيرانية في باريس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/26 | 08:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالمسيل للدموع.. تفريق تظاهرة عند السفارة الإيرانية في باريس) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالمسيل للدموع.. تفريق تظاهرة عند السفارة الإيرانية في باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).