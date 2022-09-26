الدنمارك تهزم فرنسا مجدداً في دوري الأمم الأوروبية

2022/09/26 | 08:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت منتخب الدنمارك فوزها على فرنسا

بهدفين نظيفين في بطولة دوري أمم أوروبا

لكرة القدم الأحد في الجولة الأخيرة من

منافسات المجموعة الأولى بالمستوى

الأول.

والخسارة هي الثانية فقط لفرنسا في

مسابقة رسمي

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